„Claro Que Si”, cea mai difuzata piesa a saptamanii conform Media Forest

- O noua piesa lansata de Melisa: „Sunny”. „Este cel mai exotic proiect... Și intr-o singura zi a strans 140.000 vizualizari pe Youtube”, a declarat Melisa. Sunny este o piesa lansata cu casa de discuri TommoProduction, iar videoclipul a fost filmat la mare, la Vama Veche. „Piesa este un featuring impreuna…

- Yasiris colaboreaza pentru a doua oara cu Hyenas dupa ce, in urma cu trei luni, cei doi au lansat alaturi de Juan Magan și Mohombi hitul „Claro Que Si”. Compusa și produsa de Yasiris și Hyenas, "Dame" este o piesa fresh, senzuala, care te va face sa arați cele mai cool mișcari de dans. Single-ul […]…

- O noua piesa a grupului Florence + the Machine, o versiune a cantecului „Jenny of Oldstones”, a fost lansata odata cu genericul de final al celui de-al doilea episod din ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care a avut premiera duminica seara, scrie news.ro.Florence…

- Nicole Cherry, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, cu milioane de vizualizari pe YouTube si primele locuri in topurile radio si TV, lanseaza o noua melodie cu versuri in limba engleza – “Pop That”. Nicole Cherry nu se opreste in a bate recorduri si demonstreaza prin hitul lansat la finalul…

- Nicoleta Nuca revine cu single-ul „Tacerea” in colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alaturi de un videoclip plin de emoție și mișcari de dans contemporan. „Tacerea a luat naștere in urma unei discuții cu Vescan in care ziceam ca pana acum nu am colaborat și ca ne-ar placea sa lucram…

- Liviu Teodorescu lanseaza pe YouTube piesa „De ce fumezi in casa?”, de pe EP-ul „Lista de pacate”, primul material discografic din cariera sa. „De ce fumezi in casa?” este piesa care anticipeaza finalul albumului pe care Liviu l-a facut public treptat, incepand cu luna octombrie a anului trecut. Un…

- O planeta intreaga este cucerita de o piesa, care a spart toate barierele in materie de vizualizari. A fost vizionata și ascultata de 650 de milioane de ori și counter-ul YouTube e departe de a se opri