Clariant: Dioxidul de carbon eliberat în atmosferă este „bio“ Elvetienii care construiesc fabrica de bioetanol de la Podari au raspuns joi intrebarilor presei. Gazul eliberat prin ardere de centrala electrica care va deservi fabrica nu ar fi poluant, sustin reprezentantii firmei. Constructorii pregatesc terenul pentru fundatia fabricii. Reprezentantii companiei elvetiene Clariant au organizat joi o conferinta de presa pentru a informa publicul despre stadiul investitiei de 100 de milioane de euro de la Podari, acolo unde va construi o fabrica de bioetanol. Tehnologia proprie „sunliquid“ foloseste ca materie prima paiele pe care le colecteaza de la agricultorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

