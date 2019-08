Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a inceput cercetarea disciplinara fata de procurorul Cristian Ovidiu Popescu, de la Caracal, cel care nu ar fi permis politistilor sa patrunda in casa lui Gheorghe Dinca inainte de ora 6:00.

- Giani Kirița s-a declarat șocat de cazul din Caracal, care a revoltat o țara intreaga. Sportivul a marturisit ce ar fi facut el, daca era in locul polițiștilor, veniți sa o salveze pe Alexandra. „Sunt șocat, sunt revoltat, nu-mi vine sa cred ca s-a putut face așa ceva,in secolul XXI. Eu daca aș fi fost…

- Cazul de la Caracal arata neputința unui sistem. La Caracal, in Romania lui 2019, un copil se presupune ca a fost omorat, dupa ce și-a anunțat rapirea de 3 ori la 112. Dar sistemul modernizat cu milioane de euro nu a gasit-o la timp. „Și eu sunt Alexandra" s-a strigat ieri in mai multe orașe, conform…

- Alexandra Maceseanu a murit cu zile într-o casa din Caracal dupa ce a asteptat 19 ore ca autoritatile sa localizeze un apel disperat facut de o fata de 15 ani la numarul unic de urgenta 112. Adolescenta a fost rapita si ucisa cu sânge rece de Gheorghe Dinca, în ciuda faptului ca…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost sunați joi de un individ care le-a spus ca fata lor este plecata din țara, a declarat procurorul care a supravegheat inițial ancheta crimei de la Caracal. Același mod de operare a fost folosit și in cazul Luizei, fata disparuta din luna aprilie. Bunicul acesteia…

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.