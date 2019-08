Stiri pe aceeasi tema

- La doar o saptamana dupa ce l-au reținut pe Gheorghe Dinca, barbatul care susține ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, mai mulți procurori din Olt și Dej au participat la o petrecere de lux organizata pe un ponton de pe Dunare.

- Fotoreporterul Vlad Chirea, care a fost vreme de mai multe zile in orașul pe care au fost – și sunt inca – ațintiți ochii intregii țari, a sesizat cum un loc al groazei, al ororilor, a exercitat o fascinație bizara asupra oamenilor. Casa din Caracal, in care Gheorghe Dinca le-a ucis pe tinerele Alexandra…

- Relația dintre polițiștii din Olt și clanuri rivale din Caracal iese tot mai mult la iveala. Remus Radoi, patronul firmei de paza, care a ajutat la dosarul crimelor, i-a reproșat șefului adjunct de la IPJ Olt ca a fost prea bland cu rivalul sau, Nicușor Oaca, intr-un dosar instrumentat de DIICOT.Citește…

- Polițiștii din Olt ar fi apelat la ajutorul clanurilor interlope, pentru a o gasi pe Alexandra Maceșanu, una dintre tinerele disparute la Caracal. Asta reiese in urma unei anchete jurnalistice care subliniaza, mai presus de orice altceva, un fapt care este deja bine cunoscut: incompetența.

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a vorbit despre discuția pe care a avut-o agentul de poliție cu Alexandra Maceșanu, Mirea a spus ca Alexandra i-a indus in eroare pentru ca le-a spus despre un „gard roșu” și despre niște brazi, pe care ii vedea in curtea criminalului. „Ne-a indus in eroare…

- O fata de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, e rapita si sechestrata de-un scelerat. Cum, necum, fata reuseste sa sune la 112. De trei ori. Printre altele, Alexandra Macesanu ii spune operatorului de la celalalt capat: "Ma aflu intr-o casa veche, aproape parasita, iarba in curte. Are doi caini lupi,…