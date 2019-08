Stiri pe aceeasi tema

- Piața Victoriei se anunța a fi, la un an dupa protestele care au bulversat Romania, centrul unei noi acțiuni civice de amploare. Conform estimarilor, peste 250.000 de romani și-au anunțat prezența in centrul Capitalei și in orașele importante din țara. Totuși, numarul este greu de obținut din moment…

- Divizia CBRE Global Workplace Solutions (GWS), parte a CBRE, liderul global al pieței de consultanța imobiliara, a acționat ca antreprenor general pentru cel mai important centru de suport pentru șoferi parteneri și curieri din Europa Centrala și de Est inaugurat de compania de ride - sharing Uber…

- 15 pacienți romani care au nevoie de transplant pulmonar vor fi operați anual in Ungaria. La noi, transplant pulmonar se face doar la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, dar se opereaza doar cazurile mai puțin grave. Pe listele de asteptare sunt 31 de pacienti.

- Dramaturgul, poetul, regizorul de film, teatru si televiziune Pusi Dinulescu a murit la varsta de 76 de ani, miercuri seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, in urma unui infarct, au confirmat, joi, pentru MEDIAFAX reprezentanții Uniunii Scriitorilor din Romania, potrivit Mediafax.Membru…

- Eugen Neagoe a parasit miercuri, 24 iulie, Spitalul de Urgenta Floreasca, iar medicii i-au recomandat o luna de pauza, dupa care poate reveni in fotbal, potrivit Mediafax."Inima nu mai batea regulat si am ramas fara puls. Ingerii mei pazitori au fost medicii de pe Ambulanta, cele doua doamne.…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- Romanul care a supravietuit ca prin miracol dezastrului din Grecia, dar si-a pierdut sotia si copilul, s-a intors in aceasta dimineata, la Cluj. Barbatul a plecat singur spre casa cu o ambulanta privata din Romania si a fost dus direct la Spitalul de Urgenta.

- Scene revoltatoare au fost surprinse de un pacient la Spitalul de Urgenta Floreasca. Un medic ortoped a bruscat si refuzat sa trateze un barbat, dupa ce acesta i-a atras atentia ca altcineva a intrat inaintea lui.