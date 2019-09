Stiri pe aceeasi tema

- Transporturile, energia si mediul sunt cele 3 portofolii de care Romania este interesata in noua componenta a Comisiei Europene, i-a transmis premierul viitoarei sefe a Comisiei, la intalnirea de la Bruxelles.

- Asociatia Pro Consumatori din Romania a analizat continutul a 155 de sosuri comercializate in marile structuri comerciale. Rezultatele ar trebui sa le dea de gandit celor care consuma des acest tip de alimente.

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) a solicitat in mai multe randuri luarea unor masuri pentru introducerea acestor medicamente in compensare. Momentan, acest lucru este in stadiu de proiect. „Suntem bucurosi ca in sfarsit a aparut acest proiect de Hotarare de…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (CMVRO) a lansat o petitie online pentru adoptatea unei legi care ar veni in sprijinul celor care au nevoie de servicii medicale veterinare in mediul rural. Este necesara strangerea mai multor semnaturi. Lista va fi depusa pe 1 septembrie la Parlament. Textul…

- Fifor a precizat, intr-o emisiune la Romania TV, ca in 3 august va fi organizat congresul pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale.Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Braila ca partidul va organiza un nou congres, la sfarsitul lunii iulie – inceputul…

- Colegiul National „Vasile Alecsandri” continuǎ traditia colaborǎrii cu DPS Hathras Delhi, India, fiind implicat intr-o nouǎ colaborare, de astǎ datǎ alǎturi și de British Council. Noul proiect se numește „Historical Monuments” și iși propune prezentarea monumentelor istorice de importantǎ majorǎ din…

- Grupul Statelor impotriva Corupției (GRECO) discuta in aceste zile situația din Romania, iar in raportul care va fi inaintat țarii noastre se va cere desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, pe motiv ca afecteaza independența justiției.Citește și: Lista neagra…

- Adriana Bahmuțeanu s-a afișat in fața fanilor ei din mediul onliine total schimbata. Vedeta și-a pus peruca. Cu o peruca colorata, pana la umeri - așa apare vedeta de televiziune in mai multe fotografii pe care le-a postat pe contul sau de pe o rețea de socializare. "Am vrut o schimbare! Cand simți…