Violeta Stoica Azuga era, la finalul secolului al XIX-lea și inceputul secolului XX, una dintre cele mai industrializate localitați de pe Valea Prahovei. Nu se traia din turism, ci din producțiile fabricilor care aveau renume nu numai in țara, ci și in Europa. Fabrica de șamota, fabrica de postav, fabrica de sticla, fabrica de bere, fabrica de șampanie – toate acestea erau recunoscute pentru calitatea produselor pe care le scoteau pe piața, acum peste 120 de ani. Dintre toate, doar fabrica de șampanie a rezistat in economia actuala. Toate celelalte s-au inchis, in prima decada a epocii post-revoluție,…