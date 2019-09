Cladirile publice, pietele, autogarile ar putea fi dotate cu structuri pentru parcarea bicicletelor

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile publice, pietele, autogarile si statiile de cale ferata ar putea fi dotate cu structuri pentru parcarea bicicletelor, potrivit unei propuneri legislative depuse la Parlament de 12 deputați PNL....

- Proiectul de lege ce elimina aplicarea ștampilei de pe actele de stare civila, contracte sau alte documente oficiale pentru instituțiile publice a fost adoptat de Parlament. Masura este valabila pentru firme inca din anul 2017, iar acum a fost extinsa și la instituții publice. Inițiatorii legii au susținut…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT. Conectarea…

- Cele 390 de biciclete puse gratuit la dispoziția constanțenilor și a turiștilor de Primaria Municipiului Constanța sunt utilizate la maximum de iubitorii de mișcare. Pana acum au fost emise 7029 de carduri și s-au efectuat 24611 de trasee. Reamintim faptul ca orice turist sau localnic poate solicita,…

- Valoarea ofertelor publice initiale (Initial Public Offer - IPO) lansate pe pietele de capital din Europa a scazut cu 47% in primul semestru din 2019, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 12,1 miliarde euro, potrivit raportului IPO Watch Europe pentru trimestrul II, realizat de PwC.

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost promulgat, prin decret prezidențial, de catre șeful statului. Ca sa se aplice din toamna anului 2021, documentul mai trebuie doar sa fie publicat in Monitorul Oficial, ceea ce este o simpla formalitate. Actul, care a trecut de doua ori prin…

- "Sunt printre redactorii textului ”Fara penali in funcții publice”. Am lucrat mult la acest proiect. Textul ”Fara penali in funcții publice” a trecut, de filtrul CCR, in varianta inițiativei cetațenești. Am observat ca dumneavoastra, colegii din PSD, ați depus un proiect asemanator, dar ați adaugat…

- Coalitia PSD- ALDE a depus marti la Parlament propriul proiect de lege pentru revizuirea Constitutiei, ca urmare a referendumului pe Justitie validat covarsitor de romani. Proiectul PSD-ALDE contine, printre altele, prevederea initiativei cetatenesti sprijinita de USR, ”Fara penali in functii publice”.…