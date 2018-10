Potrivit comunicatului, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Consolidari, continua programul de punere in siguranta, consolidare si reabilitare a cladirilor cu risc seismic, demarat in luna noiembrie 2017.



Astfel, sunt santiere deschise la 41 de cladiri din centrul Bucurestiului. La 8 dintre acestea sunt finalizate lucrarile de punere in siguranta, in acest moment se lucreaza la consolidarea propriu-zisa, iar la alte 33 de imobile Compania Municipala Consolidari executa lucrari de punere in siguranta, lucrari premergatoare celor de consolidare. Totodata, in paralel,…