- Zeci de voluntari din toata lumea au transformat trei fost centrale termice din Timișoara in centre de tineret. Amenajarea noilor centre de tineret din cartierele Timișoarei, prin proiectul Youth Centres UP, se afla la final. Primele trei echipe care au sosit in Timișoara la data de 11 iulie inaugureaza…

- O constanțeanca aflata in vacanța la munte a crezut ca și-a stricat tot concediul cand observat ca iși pierduse telefonul. Femeia intrase in panica dupa cateva ore de cautare, insa, din fericire, aparatul și l-a recuperat de la unul din polițiștii locali de la Biroul rutier. ,,Acesta il gasise abandonat…

- Coloana Fidelitații, unul dintre cele mai importante monumente din Timișoara, a fost data uitarii. In acest moment, se afla printre morminte, in Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei, intr-o stare avansata de degradare. In urma cu cațiva ani s-a discutat despre posibilitatea mutarii Coloanei Fidelitații…

- Dupa ce marți au ramas fara apa locuitorii unor blocuri de pe Aleea Mercur, Compania Apa a anunțat ca lucrarea de modernizare a rețelelor de apa care a inceput in urma cu doua luni pe strazile Avram Iancu și AI. I. Cuza continua, ceea ce impune sistarea alimentarii cu apa in zona adiacenta.…

- Neglijența și nepasare, astfel poate fi caracterizata administrația locala din Țicleni daca este sa analizam doar cateva din cladirile abandonate din Rașina, aflate insa in inventarul unitații administrativ teritoriale. Patru cladiri, aparținand fostului CAP Țicleni, sunt in stare avansata de degradare,…

- Mii de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene (BCE), au fost evacuate duminica in centrul orasului german Frankfurt, pentru o operatiune in scopul transportarii si dezamorsarii unei bombe din al II-lea Razboi Mondial, informeaza site-ul T-online.de, conform Mediafax.Citește…

- Curat lucru, meciul amical dintre ASSR Brașov (L3) și FC Petrolul Ploiești (L2), desfașurat pe arena Silviu Ploieșteanu-Tineretului, din municipiul de la poalele Tampei, nu a fost unul atractiv, ba chiar plictisitor peste masura, daca e sa fim cinstiți! Lipsiți de prospețime – asupra acestui aspect…

- Polițiștii locali aflați in misiune de asigurare a liniștii și oridinii publice in centrul orașului au interceptat, miercuri, in jurul orei 12.00, in Piața Sfatului, un barbat care ținea la vedere un pistol. Oamenii legii l-au legitimat și au mai constatat ca barbatul de 65 de ani mai deținea asupra…