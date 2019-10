Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au respins vineri suspiciunile de fraude electorale la Sankt-Petersburg, unde rezultatele unui scrutin local nu au fost stabilite nici la o saptamana dupa vot, suscitand furia opozitiei, informeaza AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției…

- Afacerea privind prelucrarea deseurilor la Moscova deschisa impreuna cu fiul procurorului general al Federatiei Ruse, Igor Ceaika, este un proiect al presedintelui tarii Igor Dodon, si nu al fratelui sau, Alexandru, asa cum s-a anuntat oficial.

- Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra sa si un permis de utilizare terapeutica valabil doar in Statele Unite cand a fost perchezitionata pe aeroportul din Sankt Petersburg, a declarat serviciul de presa al tribunalului celui de-al doilea oras ca marime din Rusia.Ea "pastra…

- Din Murmansk spre Extremul orient, prima centrala nucleara plutitoare din lume începe vineri o calatorie de 5.000 de kilometri în Arctica, în ciuda temerilor militanților pentru apararea mediului legate de consecințele pentru aceasta regiune foarte fragila, scrie AFP.Destinata…

- Aproximativ 50.000 de oameni au ieșit sambata in strada, la Moscova și Sankt Petersburg, pentru a protesta fata de violenta exercitata de politie asupra demonstratarilor si pentru a cere alegeri libere si corecte, potrivit The Guardian. Oamenii au ieșit in strada pentru al patrulea weekend la rand,…

- Elena Grigorieva, una dintre cele mai proeminente activiste ale comunitații LGBT din Rusia, a fost gasita moarta în Sankt Petersburg. Femeia avea mai multe rani pe corp și a fost strangulata, au declarat autoritațile locale. Trupul femeii de 41 de ani a fost gasit, duminica,…

- Regina Maria, nascuta Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg, a fost nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, parinții sai fiind Alfred, Ducele de Edinburgh și Maria Alexandrovna Romanov, mare ducesa și unica fiica a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Maria și-a petrecut copilaria și adolescența…