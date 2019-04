Clădiri iluminate în albastru de Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului Asociatia Help Autism, care sustine programe de terapie pentru 500 de copii, organizeaza Ziua Portilor Deschise in toate centrele sale - Delea Noua, Malin, Casa Soarelui, Suceava -, unde cei interesati pot "trai o zi din viata unui copil cu autism". La ora 12,00, copiii asociatiei, alaturi de parinti, specialisti si vizitatori, vor inalta sute de baloane albastre, culoarea simbol a autismului, transmitand impreuna mesajul de constientizare, se arata intr-un comunicat al organizatiei. Pentru al treilea an la rand, lumini albastre vor straluci in Capitala, in semn de solidaritate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

