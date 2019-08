Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea in care funcționeaza Liceul MIU va fi consolidata, va avea fațade reabilitate, tamplarie noua și acoperișuri prin care nu va mai trece ploaia. Primaria Timișoara are doua oferte la licitație, punand la bataie aproximativ 2,5 milioane de euro, mai exact 11,15 milioane de lei cu TVA. „A…

- Atenție, șoferi! Evitați zona centrala in acest sfarșit de saptamana. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada Michelangelo, precum si pe str. 20 Decembrie 1989…

- Primaria Timișoara a anunțat, astazi, ca s-au aprobat de catre Comisia de circulatie a municipiului Timisoara mai multe restricții de trafic in centrul orașului. ”S-a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada…

- Cei 40 de palmieri cumparați de Primaria Timișoara, care au fost expuși in fiecare an pe bulevardul I. C. Bratianu, nu au reaparut, intrerupandu-se tradiția inaugurata de primarul Nicolae Robu. Andrei Dragila, directorul Horticultura SA, ne-a declarat ca arborii exotici nu vor mai fi scoși in acest…

- Proiectul care urma sa fie dezvoltat pe locul fostei Fabrici de Palarii din Timisoara si-a schimbat proprietarul, iar aceasta va aduce si o modificare a celui initial. Un dezvoltator imobiliar belgian a achizitionat terenul de peste 15.000 de metri patrati de la Paltim, si a anuntat ca ar dori demararea…

- Continental Anvelope a anunțat, astazi, ca a investit 240.000 de euro in plantarea unei bariere verzi formata din specii autohtone de cer și tei, care va delimita zona industriala a Timișoarei de oraș. Proiectul urmarește transformarea unui teren de 21.000 mp intr-un spațiu verde, urmand sa fie plantați…

- Clinica de Balneologie a Spitalului Municipal Timișoara, aflata pe B-dul C. D. Loga, va fi transformata radical. Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei, a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca municipalitatea este la un pas de a primi finanțare europeana pentru modernizarea secției. „In urma cu…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul „Consolidare și punere in valoare Muzeul Vrancei-Cladirea Tribunalului Județean”, proiect inițiat și susținut de președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, vicepreședinte al PSD Romania. Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional…