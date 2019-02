Stiri pe aceeasi tema

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg nord vestul Rusiei s au prabusit sambata, iar mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters si Agerpres.roAgentia de presa RIA Novosti a relatat ca 21 de oameni s ar afla sub daramaturi,…

- Cel mai probabil incidentul a fost cauzat de lucrarile de construcție din cladire, a anunțat rt.com. 60 de persoane au fost evacuate, iar administrația locala vorbește de 21 de persoane care ar fi prinse sub daramaturi. Primele imagini de la fața locului au venit de la martori oculari, care…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…

- O cladire a universitații din Sankt Petersburg s-a daramat azi. Mai multe plafoane ale unor etaje ale stabilimentului s-au rupt pur și simplu. Evenimentul a avut loc cu puțin timp in urma și nu se știe cauza acestei intamplari, a anunțat rt.com. Nu se știe, deocamdata, daca inauntru erau oameni și daca…

- Imaginile arata cum o “minge de foc” se ridica deasupra Universitații. Cladirea in care s-a produs explozia este Biblioteca de Științe, din campusul Universitații din Lyon. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit dupa ce trei butelii de gaz au explodat. Zona a fost evacuata de urgența,…

- Deflagrația a avut loc în centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Presa franceza anunța ca cel putin 20 de persoane au fost ranite. În urma exploziei s-a declansat un incendiu, iar opt masini au fost incendiate. Explozia…

- Incendiu la un azil de persoane varstnice din județul Suceava Un incendiu a izbucnit în aceasta dimineata la un azil de persoane vârstice din localitatea Vama, judetul Suceava. Echipele de salvatori sosite la fata locului au fost nevoite sa evacueze locatarii, aproximativ 50 de…

- Imagini accident mortal pe DN18B la ieșire din Groși spre Dumbravița.O persoana a MURIT. Trei persoane ranite grav.video+foto Un accident grav de circulatie s-a produs pe drumul national 18 B Baia Mare – Targu Lapus, in zona fostului popas Regal (iesire din Grosi spre Dumbravita). Din primele informatii…