Clădirea Muzeului Județean, debranșată de la sistemul centralizat de încălzire Cladirea Muzeului Judetean Buzau urmeaza sa fie debransata de la reteaua centralizata de incalzire, dupa ce Ecogen, furnizorul de agent termic in reteaua centralizata de incalzire a orasului, si-a sistat activitatea. Muzeul Judetean este obligat astfel sa monteze un sistem individual de incalzire in scurtul timp care a ramas pana la venirea anotimpului rece. Daca sistemul individual de incalzire nu va fi gata sa intre in functiune pana la venirea frigului, o mare parte a patrimoniului muzeului, care reprezinta si un bun national, ar putea fi pusa in pericol. In cladirea Muzeului mai functioneaza… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

