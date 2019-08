Clădirea fostului club Bamboo din Mamaia, distrusă de un incendiu violent Potrivit acesteia, alarma de incendiu a fost data imediat dupa ora 1,00, prin numarul de urgenta 112, de catre un martor, iar la fata locului au fost mobilizate initial sapte masini de lupta cu apa si spuma si o autoscara, focul manifestandu-se deosebit de violent. 'Au fost organizate imediat echipe de cautare, de catre pompierii militari, si s-a constatat ca nu sunt victime, unitatea de alimentatie publica fiind fara activitate comerciala, in ultima perioada', a precizat Anamaria Stoica. Incendiul violent a fost lichidat in jurul orei 6,30, in sprijinul pompierilor militari venind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

