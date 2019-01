Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ranite astazi, la Haga, dupa prabușirea cladirii rezidentiale. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze. Sapte raniti au fost transportati la spital, au anuntat pompierii, precizand ca trei oameni au fost salvati dintre daramaturi. Cel puțin inca o persoana…

- Echipele de interventie au gasit corpul copilului de doi ani cazut pe 13 ianuarie intr-un put de explorare cu adancimea de peste 70 de metri, in provincia spaniola Malaga, informeaza cotidianul El Mundo.

- Avalanșa a lovit restaurantul hotelului Santis in timp ce mai mulți oameni mancau inauntru. Echipele de salvare elvețiene au inițiat imediat o operațiune de cautare dupa ce un strat de zapada uriaș a acoperit tot ce i-a ieșit in cale. In urma incidentului, trei oameni au fost raniți și 25 de masini…

- Un incendiu a izbucnit, marti dimineata, la un azil de persoane varstnice din localitatea Vama, judetul Suceava, echipele de salvatori sosite la fata locului evacuand rezidentii, potrivit IGSU. Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, arderea se manifesta doar la nivelul acoperisului si nu erau…

- Operatiunile de salvare in urma tragediei din Urali continua pe o vreme neprielnica si cu temperaturi polare. Aproximativ 1.000 de echipe de salvare au intervenit in operatiunile de gasire si salvare a eventualelor victime care s-ar afla sub daramaturile ce s-au produs imn urma exploziei devastatoare.…

- Operatiunile de cautare si salvare a victimelor alunecarilor de teren au fost reluate miercuri in provincia indoneziana Java de Vest, dupa ce au fost intrerupte marti din cauza ploilor torentiale care au continuat sa cada, iar echipele de salvare au recuperat corpurile a 15 victime, transmite DPA.…

- Echipele de salvare au anuntat ca au gasit un bebelus de zece luni in viata printre ramasitele unui apartamentul de blocuri din Rusia care s-a prabusit partial in urma unei explozii de gaze, a relatat marti agentia ruse de presa TASS, citata de Reuters. Explozia, care s-a produs luni si despre care…

- Boeing-ul 737 MAX 8 s-a prabusit in Marea Java dupa 13 minute de la decolarea de pe Aeroportul International Soekarno-Hatta din Jakarta pe 29 octombrie. Toate cele 189 de persoane aflate la bord sunt considerate moarte. 'Intr-o luna vom difuza un raport preliminar ce contine datele si faptele pe…