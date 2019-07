Clădire prăbuşită în Mumbai. Trei persoane au murit şi cel puţin 30 sunt încă prinse sub dărâmături Cauza prabusirii cladirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscuta deocamdata. Cladirea prabusita in Mumbai avea o vechime de 100 de ani. Inundatiile recente ar fi putut contribui la acest incident. Se estimeaza ca astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane in fiecare an in India. Printre cauze se numara standardele scazute privind construirea cladirilor dar si starea deplorabila in care acestea ajung. Echipaje de pompieri ii cauta pe cei prinsi sub daramaturi, au declarat oficialii pentru BBC Marathi. In imagini difuzate de televiziunile locale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

