Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o cladire de sapte etaje s-a prabusit in orasul brazilian Fortaleza, informeaza posturile G1 si R7, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Varsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați Cladirea de sapte etaje…

- Sapte persoane au murit și alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Reuters,…

- Aproximativ 2.500 de oameni au fost dați disparuți in Bahamas, dupa trecerea uraganului Dorian, au spus autoritațile. De asemenea, numarul deceselor e așteptat sa creasca foarte mult, potrivit...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui barbat in varsta de 40 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Barbatul, cu inaltime 1,55 m, constitutie robusta, par grizonat, ten masliniu, ochi verzi care prezinta strabism, la data de 1 septembrie 2019, a plecat in mod voluntar…

- Cel puțin 15 persoane au murit dupa ce o cladire de trei etaje s-a prabușit duminica în capitala statului Mali, Bamako, au anunțat surse guvernamentale, citate de Al Jazeera, scrie Mediafax. De asemenea, 26 de persoane au fost salvate în urma acestui incident. „Mulțumita…

- O alunecare de teren provocata de ploile musonice a determinat moartea a cel putin 22 de persoane si zeci de raniti intr-o localitate din estul Myanmar, in timp ce zeci de localnici sunt dati disparuti, potrivit unui nou bilant publicat sambata si citat de EFE. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum…

- Persoane necunoscut l-au sunat, pe 15 și 19 aprilie 2019, pe bunicul Mihaelei, fata in varsta de 18 ani din Dolj disparuta in aprilie, și i-au spus acestuia ca tanara este in Elveția și nu mai vrea sa se intoarca acasaa, arata DIICOT, intr-un comunicat de presa citat de MEDIAFAX.Pe 15 aprilie…

- Doua persoane au fost date disparute și mai multe au fost ranite in urma unei explozii care s-a produs vineri la o rafinarie de petrol din provincia Henan, situata in centrul Chinei, a anunțat mass-media locala, potrivit ABC News, potrivit Mediafax.Postul public de televiziune CCTV a informat…