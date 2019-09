Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun se declara ingrijorata de fenomenul alarmant al parinților care aleg sa munceasca peste hotare, lasandu-și astfel copiii in Romania in grija altor persoane. Vedeta, considerata cel mai influent blogger de parenting din Romania, se implica in ajutorarea micuților care sunt nevoiți sa creasca…

- Ne deranjeaza uneori la orgoliul nostru național comparațiile cu țarile occidentale. Ne consolam spunand ca nici „la ei” nu e totul perfect. Ne laudam cu frumusețile patriei, cu ospitalitatea, cu tradițiile, cu cate o victorie a Simonei Halep etc. In fond, toate aceste ganduri sunt corecte:…

- Aproape 17 milioane de euro (75,8 milioane de lei) este valoarea contractelor incheiate intre STS și Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații (CSR), firma unde a fost actionar si Bogdan Chirieac. Ultimul contract dintr-un total de 7, toate oferite prin negociere directa, a fost incheiat in 2016,…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Singura certitudine a vieții este moartea. Tocmai de aceea, ar fi bine ca respectul datorat celor din jurul nostru sa fie acordat din timpul vieții și ca ultima intalnire sa fie doar un prilej in care sa ne reamintim lucrurile pe care cel care pleaca de langa noi…

- Guvernul va acorda o indemnizatie de sprijin de 400 de lei lunar pentru fiecare copil aflat in grija statului luat in plasament, a declarat premierul Viorica Dancila. "Aprobam astazi noi masuri pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor alternative de protectie a copiilor aflati in grija statului, astfel…