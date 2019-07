Clădire Facebook, EVACUATĂ! A fost găsit GAZ SARIN Gazul sarin a fost gasit intr-o cladire a Facebook din California. Niciun angajat nu a fost expus. Specialiștii care investigheaza materialele periculoase verifica prezența gazului sarin intr-o instalație de mesagerie din cladirea in care se afla angajații Facebook, din Menlo Park, California. Niciun angajat nu a fost expus substanței toxice. Se pare ca ar fi fost despre ceva trimis prin scanner, testat pentru gaz sarin, iar rezultatul ar fi ieșit pozitiv. Forțele de ordine vor repeta testul fiind posibil ca primul test sa fie unul eronat. Intre timp, cladirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

