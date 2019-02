Stiri pe aceeasi tema

- O cladire rezidentiala de opt etaje s-a prabusit în Istanbul, conform televiziunii NTV. Numarul morților a ajuns la 8, iar câteva zeci de persoane sunt prinse sub darâmaturi.

- Turcia a ordonat arestarea a 192 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea tentativei esuate de puci din 2016, a relatat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de Reuters. Razii ale politiei ce-i…

- Pe strada Genova din municipiul Constanta va fi ridicat un imobil de trei etaje. Societatea Black Sea Estate SRL a obtinut, pe data de 7 decembrie, de la Primaria Constanta un act de urbanism. Mai exact, este vorba despre certificatul de urbanism nr. 4665, care consta in urmatoarele: "Construire imobil…

- Teribile condițiile de munca pe șantierul noului aeroport din Istanbul. 52 de oameni au murit in cei patru ani cat a durat construcția, conform digi24.roAceasta este statistica oficiala, realizata de serviciile de protecție sociala din Turcia. Neoficial, muncitorii de pe șantier spun ca aproape…

- O instanta judiciara din Turcia a condamnat miercuri la detentie pe viata 74 de persoane, inclusiv militari, acuzate de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016. Peste 240 de persoane, majoritatea...

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde se afla pentru formalitați administrative. Dupa ce a negat inițial crima, autoritatea saudita a recunoscut in cele din urma ca editorialistul a murit intr-o operațiune "neautorizata". Mai mult de…