- V. Stoica Marți dupa-amiaza, autoritațile sanitare-veterinare au demarat operațiunea de ucidere preventiva a celor 138 de porci din cele patru sate ale comunei prahovene Poienarii Burchii, in care s-a raspandit virusul pestei porcine africane. Conform Instituției Prefectului, marți au fost sacrificați…

- Am aflat despre recenta inițiativa a domnului Kulcsar Terza Jozsef, presedintele Partidului Civic Maghiar Covasna, ales deputat pe lista UDMR, care, plecand intempensiv de la necesitatea de a „ se pune capat tensiunilor dintre romani si maghiari”, a transmis scrisori catre reprezentantii…

- Duminica, 7 iulie, ora 17.00, Asociația „Calea Neamului”, condusa de dr. Mihai Tirnoveanu, in colaborare cu Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), vor organiza un miting de protest, in fața Guvernului, fața de aprobarea prin Ordonanța de Urgența a Codului Administrativ…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni, in colaborare cu Despartamantul ASTRA Covasna-Harghita si Liga cultural-crestina „Andrei Saguna”, au organizat sambata, 29 iunie a.c, la Casa memoriala „Romulus Cioflec” din localitatea Araci, comuna Valcele, o noua ediție a evenimentului cultural-literar traditional…

- Au inceput lucrarile de reabilitare pe strada Kos Karoly, sensul de intrare in oras. Lucrarile vor fi efectuate in mai multe etape, pentru a nu bloca in totalitate circulatia in zona Dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, constructorul SC Morani Impex SRL a inceput lucrarile de reabilitare a…

- Etapa a II-a de inscriere la gradinița a demarat luni, 24 iunie, iar colectarea cererilor de inscriere se va realiza pana in 19 iulie (a.c.). Inscrierea a inceput cu etapa I, in perioada 20 mai 2019 – 07 iunie 2019, cand parintii copiilor au putut depune cererile in unitatile de invatamant cu nivel…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna a caștigat finanțare in valoare totala de 105.000 lei, din partea Ministerului Tineretului și Sportului, pentru organizarea a doua proiecte, in vederea desfașurarii de tabere naționale. „Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol. ALERTA METEO: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de…