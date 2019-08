CL Baia Mare: S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Protectie mal si sprijinire drum – strada Valea Rosie”

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anuntat, miercuri, ca in municipiul Tulcea va fi construita o noua sala polivalenta cu 4.500 de locuri, care va costa aproximativ 119 milioane de lei, potrivit Agerpres.Citește și: EXCLUSIV Reclama halucinanta: ‘Monstrul din Caracal ne-a omorat…

- De cateva zile, circulatia pe podul de la Kaufland a fost inchisa, deoarece puntea pietonala care trece peste raul Sasar va intra in reparatii. In sedinta extraordinara din 7 martie 2019, consilierii locali baimareni au aprobat documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico – economici in faza…

- Vinerea trecuta, consilierii locali baimareni au aprobat, intr-o sedinta de indata, un proiect de hotarare ce vizeaza incheierea contractului de credit de investitii in valoare de 76 milioane lei cu CEC Bank. “Se aproba incheierea Contractului de credit de investitii in valoarea de 76.000.000 lei, a…

- Guvernul a dat startul construcției spitalelor regionale. Ieri, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi, investitie al carui cost total se va ridica la peste 500 de milioane de euro. „Am aprobat, prin hotarare…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru spitalul regional Iasi, investitie al carui cost total se va ridica la 500,3 milioane de euro, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Am...

- Guvernul va aproba marti in sedinta indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi. "Luam astazi (marti - n.r.) o decizie importanta pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi, un proiect asteptat de cetatenii…

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care prevede amenajarea de piste de biciclete pe 21 de strazi din Bucuresti, cu o lungime de 48 de kilometri. Valoarea investitiei este de 44,5 milioane de lei.Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, la propunerea…

- Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea si restaurarea Cazinoului din Constanta, lucrarile urmand sa fie facute de Compania Nationala de Investitii. Valoarea totala a acestora este de peste 111 milioane de lei, iar durata este estimata la 30 de luni.Guvernul…