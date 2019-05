Stiri pe aceeasi tema

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,9% in aprilie 2019, de la 1,6% in martie 2019. Anul trecut, rata a fost de 1,5%. Aceste cifre au fost publicate de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Cele mai scazute rate anuale au fost inregistrate in Croația (0,8%), Danemarca și Portugalia…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia,...

- Cehia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana al lucrarilor de constructii in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În ianuarie, lucrările de construcţii au crescut…

- Cu ajutorul lui Emeric Ienei, guvernul Ungariei vrea sa preia o echipa din judetul Bihor, unde sa investeasca intr-o noua academie. Executivul de la Budapesta a investit deja 6 milioane de euro in fotbalul romanesc in academiile de fotbal de la Sf Gheorghe si de la Miercurea Ciuc. "Da, ma…