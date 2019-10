CJUE sprijina polonezii care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, iar asta ar putea costa bancile minimum 15 miliarde dolari Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara tribunalelor din Polonia sa le converteasca imprumuturile in moneda locala.



"In contractele de creditare in valuta incheiate in Polonia, conditiile inechitabile legate de diferenta de curs valutar nu pot fi inlocuite de prevederile generale ale legislatiei civile poloneze. Daca, dupa retragerea conditiilor inechitabile, va fi modificata natura continutului de baza ale acestor contracte, prin faptul ca nu vor mai fi indexate la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

