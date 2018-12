Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, luni, ca Polonia trebuie sa suspende imediat o noua lege controversata privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- BBC citeaza doua surse neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.May urmeaza sa faca o declaratie catre parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie a informat ca Polonia trebuie sa suspende restructurarea Curtii Supreme, care permitea PiS sa numeasca judecatorii importanti.O motivare a amendamentului a fost publicata pe site-ul parlamentului polonez miercuri: „Amendamentul reprezinta executarea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a cerut vineri guvernului de la Varsovia sa suspende imediat aplicarea prevederilor legii prin care este diminuata varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme poloneze, ca masura provizorie pana cand CJUE va da verdictul definitiv in acest caz in…

- In schimb Ungaria și-a asigurat sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI. In convorbiri desfasurate…

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- ​Comisia Europeana a decis luni sa sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) cu o acțiune impotriva Poloniei, pentru a proteja independența Curții Supreme" din acest stat membru al Uniunii Europene, a informat CE, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…