Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit o majoritate in favoarea retragerii din Uniunea Europeana, o petitie a fost depusa in Scotia in care s-a ridicat problema daca este posibila revocarea notificarii intentiei Regatul Unit de a se retrage din Uniunea Europeana. CJUE a fost solicitata de Court of Session din Scotia sa stabileasca daca legislatia…