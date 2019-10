Stiri pe aceeasi tema

- Curtile de justitie din tarile membre Uniunii Europene au dreptul sa ceara Facebook sa inlature mesaje si comentarii facute de utilizatori declarate ilegale, a anuntat joi Curtea Europeana de Justitie.

- "Cand te injura Basescu e clar ca ești pe drumul cel bun. Batranul matroz nu poate sa-mi ierte ca nu am acceptat preluarea ostila, in anul 2005, a PNL-ului de catre el și compania și ca am refuzat ca in calitate de Prim-Ministru sa-i inghit toate marlaniile. Adevarul e ca atunci cand unul…

- ​Guvernul Dancila, prin agentul guvernamntal la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, acuza Tribunalul UE ca "a savarsit o eroare" atunci cand aceasta instanța europeana a decis ca Romania trebuie sa suporte corecții financiare de 80 de milioane de euro la fondurile europene pentru agricultura.

- Grupul german Kraftwerk, pionier al stilului electro-pop, a castigat un proces vechi de 20 de ani, care viza drepturi de autor aferente unei durate de doar doua secunde din videoclipul piesei sale "Metal On Metal" din 1977, informeaza marti BBC. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)…

- Un site de comert online dotat cu butonul ''imi place'' al Facebook trebuie de acum incolo sa-si informeze clientii ca impartaseste datele lor personale cu grupul american si sa le ceara consimtamantul, a decis luni justitia europeana, relateaza AFP. Curtea de Justitie a UE (CJUE) a afirmat…

- ​Un nou caz legat de celebrul regulament GDPR aplicabil în toata Uniunea Europeana: Un magazin online de haine, din Germania, care a încorporat pe site-ul sau butonul „Like” de la Facebook, trebuie acum sa informeze vizitatorii cu privire la datele colectate când ei apasa…

- Romania a fost notificata de Comisia Europeana Foto: Adriana Tudose - RRA România a fost notificata de Comisia Europeana ca nu si-a îndeplinit obligatiile de stat membru în 11 domenii. Risca acum sa fie declansate procedurile de sanctionare pentru fiecare în…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat luni Belgia la plata unei amenzi zilnice de 5.000 de euro pentru incetinirea cu care introduce retele de Internet in banda larga in capitala Bruxelles, locul unde isi au sediul o serie de importante institutii europene precum Comisia Europeana si Parlamentul…