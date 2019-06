Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins cererea DNA de incuviintare a urmarii penale a lui Tariceanu Votul a fost secret cu bile, in favoarea cererii pronuntandu-se 38 de senatori, 71 au votat impotriva si unul s-a abtinut. ‘Senatul hotaraste sa nu ceara urmarirea penala a senatorului Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu,…

- Unii investitori au incercat sa obtina despagubiri pentru pierderile pe care au fost fortati sa le accepte cu ocazia celui de-al doilea program de sustinere financiara a Greciei, program care a fost acceptat de majoritatea detinatorilor de obligatiuni grecesti. Acesti investitori doreau ca BCE sa…

- Este nevoie de o colaborare mai stransa la nivelul institutiilor statului, iar, pentru ca acest deziderat sa se intample, este nevoie de o lege noua a Curtii de Conturi, a declarat, marti, Eugen Nicolicea, vicepresedintele Camerei Deputatilor.El a fost prezent la conferinta presedintilor institutiilor…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a deschis ancheta impotriva lui Liviu Dragnea in baza investigatiei Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), precizeaza avocatii liderului PSD, in cererea de chemare in judecata a Comisiei Europene, depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), consultata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, informeaza Agerpres.roInitial,…

- Modul in care procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a incercat sa preia de mai multe ori de la DNA, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, in baza unui denunt anonim, apare in cea de-a patra sesizare trimisa de magistratii romani la Curtea de Justitie a…

- Tribunalul Constanta a respins, luni, cererea fostului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Nicusor Constantinescu de eliberare conditionata din penitenciar, in dosarul "Centrul Militar Zonal", in care a fost condamnat la cinci ani de detentie. Decizia instantei de judecata…