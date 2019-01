Stiri pe aceeasi tema

Un autoturism a fost lovit in plin la trecerea la nivel cu calea ferata aflata la iesirea din Zimandu Nou spre Santana de o garnitura de tren.

- "Am abordat principalele provocari la nivel european, am vorbit depsre Brexit, o provocare importanta care a marcat Presedintia austriaca si care va marca si Presedintia Rotativa pe care o va detine Romania. Am discutat despre cadrul financiar multianual si chiar daca opiniile sunt divergenete pe…

- Premierul Belgiei, Charles Michel, si-a prezentat demisia, marti seara, dupa ce mai multe formatiuni politice au depus o motiune de cenzura la adresa Guvernului, informeaza site-ul postului RTBF.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara la Brasov, referindu-se la comisarul european Corina Cretu, ca este una dintre cele mai bune investitii la nivel uman pe care Romania a facut-o la nivel international. Liderul Pro Romania a fost intrebat daca a discutat…

- ”Cand am citit acea știre... am luat act cu stupefacție de propunerea unui membru marcant PSD de a secheastra pe romani in interiorul granițelor țarii. Așa ceva s-a intamplat doar pe vremea comuniștilor. Daca PSD dorește sa dea lege de aministie și grațiere sa-l scape pe infractorul Dragnea și sa…

- Gestul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a cerut revocarea din functie a procurorul general Augustin Lazar, arata profundul dispret al guvernului Romaniei fata de toate discutiile purtate la nivel european in ultima vreme referitoare la statul de drept, a declarat, duminica, la Cluj, europarlamentarul…

- Cooperarea dintre Romania si Republica Turcia se situeaza la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizata de incredere, de sustinere reciproca, bazata pe interese si valori comune, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul declaratiilor comune sustinute la Ankara alaturi de presedintele…

Consiliul Județean Timiș a publicat, in sistemul electronic, anunțul de organizare a licitației pentru lucrarile de proiectare și execuție la ... Drumul spre autostrada, scos la licitație