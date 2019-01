CJPC Teleorman: Activități desfășurate Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a desfașurat 77 acțiuni de control și a cercetat un numar de 21 sesizari și reclamații. Acțiunile de control s-au desfașurat in reședința de județ (16,88%), in alte orașe (29,87%) și in mediul rural (53,25%). Din totalul produselor controlate, in valoare de 527.679 lei, au fost depistate cu abateri Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Protecția Mediului Alexandria a emis 16 autorizatii de mediu fara bilant de mediu, a revizuit 6 autorizatii și a transferat 2 autorizații. APM Teleorman a emis 5 acorduri de mediu și a revizuit un acord de mediu. A desfașurat 5 ședinte CAT, o dezbatere publica și o ședința a Comitetului…

- Politisti de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj si specialisti din cadrul Directiei Silvice Dolj si Garda Forestiera Ramnicu Valcea au efectuat, in perioada 21 noiembrie – 20 decembrie, verificari, in judetul Dolj, pentru diminuarea ilegalitatilor ...

- Structura de prevenire a criminalitatii, in colaborare cu efective de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase si sprijinita de politistii de la proximitate din Targoviste si Moreni, au organizat o serie de intalniri cu elevii din Targoviste si Moreni. In cadrul sesiunilor de informare,…

- Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, ca instituție publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, aflata in subordinea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, iși desfașoara activitatea potrivit atribuțiilor conferite de Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatații, cu modificarile…

- Polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au inceput saptamana cu activitați preventive. Luni s-a dat startul campionatului de fotbal „Cupa Prevenirii Criminalitații”, organizata in fiecare an de polițiștii covasneni. Aflata la cea de-a X-a ediție, in acest an competiția este…

- Urmarind sloganul „Noi plantam copaci, tu colecționezi aer curat”, Daikin Romania a facut inca un pas spre redobandirea echilibrului naturii prin programul de responsabilitate sociala „Plantam Aer”, contribuind cu peste 6,000 de puieți forestieri la impadurirea mai multor terenuri din țara. Pentru al…

- Peste 600 de activitați preventive au fost desfașurate de polițiștii rutieri, in cele 10 luni ale acestui an, in vederea cresterii nivelului de cunoastere si respectare a regulilor de circulatie pe drumurile publice si pentru constientizarea pericolelor la care se expun cei care incalca normele rutiere.…

- Centura de siguranta are rolul de a proteja pasagerii autoturismului, inclusiv șoferul. O funcție esențiala a acesteia este aceea ca reduce riscul accidentarii la coloana vertebrala, intrucat, la momentul impactului, te va ține nemișcat, in scaunul mașinii, cu spatele drept. De asemenea, prin purtarea…