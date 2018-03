Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE (ora 17.30): Incepand cu ora 17.30 s-au ridicat restrictiile pe DN 2C, tronsonul Smeeni-Padina; inchis in continuare tronsonul Costesti-Smeeni. UPDATE (ora 14.00) Se circula fara restricții pe DN 10 și DN1B. UPDATE (ora 11.10): Situația drumurilor in județ: DN 2C Costești-Slobozia inchis DN22…

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- In luna februarie, industria a iesit din contractie, dar avansul a fost modest, revenirea fiind sustinuta de avansul cererii interne si cresterea exporturilor, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA, transmite News.ro . Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza…

- Nationala Under 19 a Romaniei a invins cu 4-0 la Ploiesti selectionata similara a Serbiei. Tricolorii trebuie sa inheie pe primul loc in grupa din care mai fac parte Suedia si Ucraina pentru a se califica la EURO.

- Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Ploiesti, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Ploiesti care faceau șantaj prin dosare…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Poliția Prahova cauta 2 minore de 14 și 15 ani, care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Cei care pot oferi relații care pot conduce la depistarea acestora, sunt rugate sa sune la 112 sau sa informeze cea mai apropiata unitate de poliție. Persoanele disparute se numesc Ștefan Prința și Ionița…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca doua linii de tramvai suspendate: una va lega Bucurestiul de Magurele, iar cealalta va fi in zona de nord, spre Ploiesti. Primele demersuri...

- Omul de afaceri Omer Susli, care a vandut vara trecuta reteaua de bricolaj Praktiker catre britanicii de la Kingfisher, pregateste acum deschiderea a doua magazine care vor comercializa mobilier si decoratiuni interioare. „In primii cinci ani, vreau sa ajung la 20 de magazine. Investitia…

- Actorul Jean Paler a fost internat de urgenta, zilele acestea, in secția Cardiologie a spitalului din Ploiești. In urma investigațiilor, medicii au descoperit ca starea lui Jean Paler era de decompensare a mai multor organe. Acestea ar fi fost afectate in urma unui tratament pentru diabet pe care actorul…

- Asigurarea obligatorie a locuințelor este reglementata de Legea nr 260/2008 și este administrata de Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID. Libertatea iți spune ce fel de daune acopera o astfel de polița și ce trebuie sa faci, pentru a primi banii de la asigurator. Sistemul pentru…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca i se pare inadmisibil ca un dosar ca Microsoft sa ajunga la clasare. De asemenea, ministrul susține ca atitudinea procurorului șef DNA in legatura cu DNA Ploiești este una care a sfidat intreaga opinie publica.„Am avut un caz recent cum este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inceput la ora 18.00, intr-o conferinta de presa extraordinara, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteza care are 36 de pagini. La ora 18.55, prezentarea sintezei a ajuns de abia la pagina 11, iar ziaristii sunt extrem de nervosi, pentru…

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Au inceput primele audieri in contextul anchetei declansate la Parchetul General, dupa dezvaluirile care au zguduit din temelii Directia Nationala Anticoruptie.Potrivit informatiilor obtinute de STIRIPESURSE.RO, fostul deputat Vlad Cosma, cel care a scos la iveala inregistrarile bomba, a fost…

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Agenția Internaționala de Presa și Radio Sputnik Moldova, în colaborare cu organizații și medii de informare din domeniul educației și științei, lanseaza noul proiect multimedia Sputnik.Cunoștințe. Acesta prevede…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Au inceput lucrarile peste cadavrul "Gradina Prefecturii". Hotel cu doua mansarde In centrul Clujului au inceput lucrarile la hotelul unui om de afaceri care, potrivit procurorilor, ar fi prejudiciat statul cu zece de milioan de euro. Prima gradina botanica a Clujului ramâne doar în…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial...

- "Ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea Gabriela",…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al MAI. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

- Șefa de la Interne intervine in scandalul momentului. Mai exact, Carmen Dan, a cerut inca de marți revocarea celor doi ofițeri de Poliție Judiciara implicați in interceptarile aparute in presa.

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal și verifica informațiile aparute in spațiul pubic și dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Conform comunicatului, magistrații verifica activitatea procurorilor de la DNA Ploiești.

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Gina Pistol a vorbit in premiera despre relatia cu Smiley. Frumoasa blondina a sustinut ca are pretentii de la relatia in care este implicata, dar si ca in relatiile anterioare nu a inselat niciodata, deoarece nu stie sa minta.

- U Craiova poate profita de remiza dintre FCSB și CFR și se poate apropia la 4 puncte de bucureșteni și 6 de ardeleni. Azi intalnește pe Sepsi Sfantu Gheorghe, ocupanta locului 12 in Liga 1. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida se va disputa la Craiova și sunt așteptați in jur de 20.000 de oameni. Acasa, oltenii…

- "Crearea unui model durabil si a unei retele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Bulgaria Romanialdquo; este numele proiectului cu finantare europeana derulat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta impreuna cu…

- Editia cu numarul XXIII a Jocurilor Olimpice de iarna va avea loc la PyeongChang (Coreea de Sud), in perioada 9-25 februarie 2018. Primele competitii vor avea loc insa incepand din noaptea de joi (n.r. 8 februarie).

- Nicoleta Dumitrescu Fie ca a fost vorba despre municipiul Ploiesti sau de oricare dintre satele din mediul rural din judet, anul trecut a fost mai multa liniste pe strazi. Iar una dintre explicatii a fost aceea ca – asa cum reiese din evaluarea activitatii prezentate ieri de Inspectoratul Judetean…

- Hyundai Motor a dezvaluit primele imagini oficiale si primele informatii mai detaliate despre noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Marea noutate este ca automobilul are un design absolut nou la exterior, insa interiorul a fost facut, dupa cum era de asteptat, in stilul ultimelor modele din gama (am fi…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, campionatul masculin de volei – Divizia A1 – a programat cea de-a XVII-a etapa din cadrul fazei I, a sasea din retur. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti a bifat o victorie clara, pe teren propriu, in confruntarea cu ultima clasata, CSU Universitatea de Vest Timisoara.…

- Sepsi Sfantu Gheorghe va disputa primele doua partide de pe teren propriu din Liga 1 pe stadionul Ilie Oana, din Ploiești. Sepsi Sfantu Gheorghe iși muta cartierul general, pentru primele doua meciuri oficiale ale noului sezon, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. ...

- Sambata, 20 ianuarie, a avut loc prima ediție a Festivalului de Handbal pe Zapada, pe Partia Sorica din Azuga, la care au participat echipele de Juniori 3 și 4 ale cluburilor LPS Brașov și CSS Ploiești. Handbal, distracție, muzica, zapada și premii pentru toata lumea din partea sponsorului BRD Groupe…

- Fabrica de brichetare a carbunelui de la Pestisani si-a inceput activitatea. Primele tiruri cu brichete au plecat miercuri, 17 ianuarie, in zona de sud a tarii. O singura linie tehnologica a fost pusa in functiune, insa invest...

- “Am hotarat sa-mi incetez activitatea la cabinetul Ministrului pentru ca nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre care – repet – inca nu știu, am aflat din presa, sa fie aruncata o pata asupra instituției. Probabil sunt chestori care trebuie sa invețe de la un agent de poliție. (…) Se țin…

- Consilierii generali ai PNL anunta ca au convocat o sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), pe 22 ianuarie, in care se va analiza activitatea celor 22 de companii infiintate de municipalitate.

- Nou-promovata Juventus București, aflata pe ultimul loc, cu 9 puncte in 22 de etape, se pregatește de startul parții secunde a sezonului. Marius Baciu, antrenorul bucureștenilor, a dezvaluit ca ar vrea ca echipa sa joace meciurile de pe teren propriu la Chiajna și sa nu mai joace la Ploiești. "Mi-aș…

- In spatiul public sunt vehiculate o serie de ipoteze si scenarii cu privire la o posibila unificare a Ministerului Cercetarii si Inovarii - MCI cu alte ministere, ca parte a unui posibil proces de reorganizare a structurilor guvernamentale. INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala…

- Tehnologia le-a jucat feste taximetristilor la inceputul lui 2018. Ei nu au putut emite bonuri fiscale din cauza aparatelor de taxare. O eroare de software nu a permis afisarea cifrei 8 in locul lui 7, la data afisata pe bonurile fiscale.

- Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica de cateva tone. Unul dintre ei a scapat cu rani mai ușoare, insa celalalt este in stare…

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, peste 60 de percheziții in București, Mureș și Bistrița-Nasaud in sediile mai multor instituții publice și in locuințele mai multor persoane intr-un dosar de corupție in care sunt implicați funcționari publici din cadrul RAR Mureș. Ofiterii Directiei Generale…