Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița a depus, in data de 7 mai 2019, proiectul pentru obiectivul ”Lucrari de intreținere periodica a drumurilor județene, prin covoare bituminoase”, in vederea finanțarii prin Fondul de Dezvoltare și Investiții,. Proiectul are o valoare estimata de 51.484.658,515 lei, inclusiv…

- Primarii pot folosi, incepand de joi, Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru proiecte destinate comunitatilor, a scris, pe Facebook, presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a mentionat ca pentru accesarea banilor trebuie depuse ''doar doua documente''. "Cand eram ministrul Dezvoltarii am imaginat PNDL…

- Incepand de joi, Primariile și universitațile pot depune ​proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii, incepand cu 2 mai 2019, ora 10.00. Solicitarile se pot depune prin posta, curierat sau personal la Registratura Comisiei Nationale…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul, potrivit agerpres.ro.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din…

- Primarii vor avea la dispoziție un fond special de 10 miliarde de euro din care pot sa primeasca finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine...