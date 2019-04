CJA a premiat tinerii arbitri din Caraș-Severin „Comisia Județeana a terminat cursul de arbitri stagiari, la care au participat un numar de 13 arbitri. Țin sa-i felicit și vreau sa precizez cu aceasta ocazie ca fiecare dintre ei au avut chiar și meci de arbitrat. Speram sa revigoram Comisia Județeana de Arbitri din Caraș-Severin cu acești copii și ne dorim sa-i invațam toate tainele arbitrajului. Le dorim bafta, iar pe doritorii care vor sa ni se alature la acest curs, ii invitam in fiecare marți și joi, de la ora 16, la stadionul din Valea Domanului”, a declarat Dorin Voina. „Am inceput sa practic arbitrajul dupa doar cateva luni… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

