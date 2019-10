CJ Vrancea a inaugurat lucrările pentru alimentarea cu apă la Soveja, proiect de circa 9 milioane lei 'Marti a inceput executia captarii celei de-a doua surse de alimentare cu apa in comuna Soveja, lucrare ce va fi finalizata in cursul anului 2020. Valoarea investitiei este de aproximativ noua milioane de lei. (...) Investitia va aduce beneficii comunitatii locale nu doar din punctul de vedere personal al fiecarui cetatean, ci si ca perspectiva de dezvoltare locala', a transmis, intr-un comunicat de presa, CJ Vrancea. Potrivit administratiei judetene, in cadrul acestui proiect vor fi realizate extinderi la sursa de apa si statia de pompare cu un dren in lungime de circa 500 de metri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

