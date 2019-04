CJ Timiș știe ce face cu banii. Lista de investiții a instituției pe anul 2019 Consiliul Județean Timiș face primii pași astfel incat bugetul pe acest an sa poata fi votat cat mai repede in plen. Recent, pe site-ul CJ Timiș, a fost afișata “Propunerea proiectului pentru bugetul propriu al județului Timiș pe anul 2019”. Din document aflam ca pentru funcționarea instituției este prevazuta suma de 317.818.000 lei, iar pentru […] Articolul CJ Timiș știe ce face cu banii. Lista de investiții a instituției pe anul 2019 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

