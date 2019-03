Stiri pe aceeasi tema

- Tudorica Valentin și Mihaela Naghi sunt de astazi consilieri județeni. Aceștia sunt membri ALDE și ii inlocuiesc pe Nistor Geana și Traian Stancu, dupa ce aceștia au ramas fara sprijin politic din partea partidului. ”Cei doi consilieri județeni din partea grupului ALDE au fost validați, nu este complet…

- Romanii sunt in alerta maxima! Contribuabilii care figureaza in evidentele ANAF cu cele mai mari riscuri sunt luati la puricat. In acest moment, Fiscul analizeaza 487 de contribuabili mari si mijlocii cu riscuri estimate. „In functie de concretizare vom dispune efectuarea inspectiilor sau nu. Acum lucram…

- Scandalul excluderilor din ALDE Timis si, implicit din Consiliul Judetean, ajunge la Tribunal. Coincidenta face ca avocata „radiatilor” Traian Stancu si Nistor Geana sa fie Roxana Iliescu. La randul ei, Iliescu a fost demisa din functia de vicepresedinte al CJT, dupa ce a fost exclusa din PMP. The post…

- Dupa ce reprezentanții ALDE l-au exclus din partid pe Nistor Geana, acum l-au „radiat” din formațiunea politica pe Traian Stancu – vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Cei doi iși vor pierde funcțiile de consilieri județeni, respectiv, in cazul lui Traian Stancu, de vicepreședinte al CJ Timiș.…

- Alesii locali au aprobat, in cele din urma, proiectul primarului Robert Filip de a realiza un nou bloc de locuinte pentru tinerii rovinareni. A fost nevoie de doua sedinte de consiliu local pentru ca procedurile privind constructia de noi apartamente si garsoniere sa mearga mai departe la Agentia Nationala…

- S-a incheiat analiza interna in care se afla Traian Stancu, membru ALDE. Lucrurile au iesit prost pentru actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis... The post Se schimba un vicepresedinte al CJT – UPDATE appeared first on Renasterea banateana .

- S-a incheiat analiza interna in care se afla Traian Stancu, membru ALDE. Lucrurile au iesit prost pentru actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis... The post Se schimba un vicepresedinte al CJT appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mult, Marius Oprea scrie intr-un articol ca secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloș este fiul maiorului de Securitate, Adrian Alexandru Iordache, care este și managing partner la casa de avocatura a firmei, iar vicepreședinte al partidului PLUS este nora fostului securist. Intr-o…