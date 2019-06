CJ Maramures, vot pentru contractarea serviciilor juridice in litigiul cu Selina Recent, consilierii judeteni au aprobat un proiect de hotarare privind contractarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare a Judetului Maramures in litigiul cu S.C. Selina S.R.L. “Se aproba contractarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare a Judetului Maramures in litigiul cu S.C. Selina S.R.L. vizand caile de atac – actiune in anulare si recurs, inclusiv o eventuala contestatie la executare, dupa caz, cu caile de atac aferente acesteia”, se arata in art. 1 al proiectului de hotarare. Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi in sedinta extraordinara a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

