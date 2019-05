Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de duminica, 12 mai 2019, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila a fost prezenta in Baia Mare, la Catedrala Episcopala ”Sfanta Treime”, cu ocazia decernarii titlului de Cetațean de Onoare al județelui Maramureș Inaltpreasfinției Sale parintelui Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale…

- Inaltpreasfintia Sa Parintele Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale si Meridionale, a primit titlului de cetatean de onoare al judetelui Maramures. La eveniment a fost prezent si premierul Viorica Dancila. „Multumesc mult Preasfintiei Sale parintelui Iustin, Episcopul Maramuresului si Sarmatului,…

- Premierul Viorica Dancila s-a aflat, duminica, 12 mai, in Baia Mare, insa prezenta acesteia a fost semnalata abia ulterior. Dancila s-a aflat la Epicopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului cu ocazia decernarii titlului de cetatean de onoare al judetului Maramures pentru Inalt Preasfintia Sa, Parintele…

- Duminica, 12 mai 2019, Duminica Mironositelor, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, de la ora 9,30, Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, impreuna cu invitatul de onoare, Inaltpreasfintitul Parinte Iosif, Arhiepiscopul…

- An de an, in prima vineri de dupa Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Crestinii prezenti la sfintele lacase de cult vor lua parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub denumirea de Aghiasma Mica. Lume multa este asteptata la Manastirea Chiuzbaia, unde staretul Varlaam…

- Nascuta și crescuta la Baia Mare, Paula Seling a raspuns mereu invitațiilor de a canta in lacașurile de cult ortodoxe din Maramureș, in preajma marilor sarbatori creștine. De aceea, parintele Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, a hotarat in consiliul preoțesc sa-i inmaneze artistei un inalt…

- Paula Seling s-a intors acasa de Florii, sustinand un recital in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in cadrul concertului de pricesne si muzica religioasa „Din suflet de crestin”. Artista a primit „Ordinul Sfantul Ierarh Iosif Marturisitor din Maramures” din partea reprezentantilor…

- Cu acest titlu, Sambata, 6 Aprilie 2019, cu binecuvantarea Preasfințitului IUSTIN, Episcopul ortodox roman al Maramureșului și Satmarului, in Sighetu Marmației va avea loc o intalnire a tinerilor ortodocși din Protopopiatul Sighet. Pentru ca Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul…