- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a alocat, joi, suma de 3,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor de constructie a Centrului de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, incepute anul trecut. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca lucrarile se afla in faza avansata si ca…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport in incinta Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, precum si reabilitarea unor drumuri interjudetene sunt proiecte care se afla pe lista de investitii din acest an a Consiliului Judetean (CJ) Covasna. Presedintele CJ Covasna,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna redeschide, in acest an, o linie de cofinantare a proiectelor organizatiilor nonguvernamentale care activeaza in diverse domenii de activitate, alocand in acest scop peste 7 milioane de lei. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a precizat, joi, ca pentru sprijinirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca membrii CEx au decis adoptarea Codului administrativ prin OUG intr-o perioada rezonabila. De asememea, el a anuntat ca ministrii au la dispozitie 45 de zile pentru reorganizarea ministerelor in asa fel incat sa fie mai putina sefime in judete.…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna a deschis, luni, sesiunea de depunere a proiectelor pentru ajutorul de minimis pe care Primaria Sfantu Gheorghe il ofera firmelor din municipiu. Presedintele CCI Covasna, Edler Andras, a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca prin aceasta schema…

- Primariile din judetul Covasna pot solicita cofinantare din partea Consiliului Judetean (CJ) pentru repararea dispensarelor aflate in mediul rural si dotarea acestora cu echipamente medicale moderne. Conducerea Consiliului Judetean Covasna, care a initiat in anul 2014 un program de reabilitare si modernizare…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a initiat in ultimii ani sapte programe de dezvoltare a localitatilor din mediul rural, pentru care a alocat 3,1 milioane de lei din bugetul propriu, in urma carora au fost modernizate mai multe cabinetele medicale, baze sportive si camine culturale, iar incepand din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 974 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Conform datelor centralizate, din totalul…