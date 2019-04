Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport in incinta Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, precum si reabilitarea unor drumuri interjudetene sunt proiecte care se afla pe lista de investitii din acest an a Consiliului Judetean (CJ) Covasna. Presedintele CJ Covasna,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a extins programul de dezvoltare a localitatilor din mediul rural, urmand sa finanteze, incepand din acest an, atat reabilitarea si modernizarea cabinetelor medicale, caminelor culturale si bazelor sportive, cat si a bibliotecilor. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna redeschide, in acest an, o linie de cofinantare a proiectelor organizatiilor nonguvernamentale care activeaza in diverse domenii de activitate, alocand in acest scop peste 7 milioane de lei. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a precizat, joi, ca pentru sprijinirea…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna a deschis, luni, sesiunea de depunere a proiectelor pentru ajutorul de minimis pe care Primaria Sfantu Gheorghe il ofera firmelor din municipiu. Presedintele CCI Covasna, Edler Andras, a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca prin aceasta schema…

- Evenimentul EU SPORT FORUM 2019, organizat de Comisia Europeana, prin Departamentul de Educatie, Tineret, Sport si Cultura, sub egida Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul UE, s-a desfasurat luni si marti la Bucuresti, printre principalele teme abordate numarandu-se modalitatea prin care scolile…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a initiat in ultimii ani sapte programe de dezvoltare a localitatilor din mediul rural, pentru care a alocat 3,1 milioane de lei din bugetul propriu, in urma carora au fost modernizate mai multe cabinetele medicale, baze sportive si camine culturale, iar incepand din…

- Bugetul pentru ajutorul de minimis acordat firmelor din municipiul Sfantu Gheorghe va fi, in acest an, de 1,2 milioane de lei, a declarat presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras. Potrivit acestuia, programul initiat de CCI in parteneriat cu Consiliul local Sfantu Gheorghe,…

- Autoritatile covasnene i-au adresat prim-ministrului Viorica Dancila o scrisoare prin care solicita sprijinul Guvernului pentru construirea Aeroportului International Ghimbav-Brasov. In scrisoarea semnata de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, si primarul municipiului Sfantu…