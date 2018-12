Ciutacu-Cioloș, partid PLUS. Ironia serii: Asemănare amuzantă ”Deci salvarea Romaniei vine de la unul care n-a fost in stare sa-și inregistreze un partid și și-a cumparat unul colorat ca o firma de telefonie mobila și cu nume de supermarket, facut in bucataria firmei de o familie de avocați? Iar membrii și simpatizanții care l-au dus la 9% in sondajele sociologilor fomiști și lacomi ii muta prin USB?” este postarea lui Victor Ciutacu. Partidul lui Cioloș Partidul lui Cioloș Sambata, Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat, a lansat Partidul Libertații, Unitații și Solidaritații (PLUS) și a explicat de ce nu a mai continuat demersul cu Mișcarea Romania Impreuna:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca in 24 de ore de la anunțul privind inființarea partidului PLUS a primit peste 7.500 de cereri de adeziune. ”La 24 de ore de la anunțul de inființare a PLUS, am primit peste 7.500 de cereri de adeziune. Va așteptam alaturi de noi!”,…

