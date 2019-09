Amintim ca analistul politic Bogdan Chirieac a comentat in cadrul unei emisiunie la Romania TV, care a avut loc la finele saptamanii trecute, ca principalul suspect in cazul Caracal, Gheorghe Dinca, este tratat cu multa grija de catre autoritați, asta in timp ce peste familia Luizei Melencu intra mascații.

Luni, dupa declarația președintelui Klaus Iohannis, Victor Ciutacu a remarcat in cadrul emisiunii sale ca Bogdan Chirieac a fost citat de președintele Iohannis.

„Remarcați domnule Chirieac ca citez din dumneavoastra ca din Dalai Lama. Va simțiți profet ca ați ajuns sa va citeze…