Ciupe: „Arădenii trebui sprijiniţi când vine vorba de reabilitare” Consilierul local municipal Ionel Ciupe revine asupra unuia dintre subiectele pe care le considera de maxim interes pentru urbea noastra: reabilitarea cladirilor istorice vechi din centrul Aradului. Alesul municipal precizeaza faptul ca Aradul “incepe sa arate mai frumos ca urmare a investițiilor facute de cetațenii orașului in fațadele cladirilor istorice. Din pacate, insa, mulți dintre cei care locuiesc in astfel de cladiri nu-și permit sa plateasca reabilitari de zeci de mii de euro, caci despre astfel de sume vorbim. Sunt sigur ca locuitorii de aici iși doresc sa traiasca intr-un imobil… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

