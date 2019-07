Stiri pe aceeasi tema

- "Prima decizie a vizat adoptatrea unei Rezolutii prin care Organizatia ALDE Arad ii cere presedintelui Calin Popescu-Tariceanu sa isi asume si sa isi anunte neintarziat candidatura in alegerile prezidentiale din luna noiembrie 2019", se arata in comunicat. "Deciziile luate astazi in cadrul…

- Ionel Ciupe a fost exclus din ALDE si isi pierde si mandatul de consilier local municipal. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Delegației Permanente Teritoriale ALDE Arad. „In cazul domnului Ionel Ciupe, Biroul Politic Teritorial a propus Delegației Permanente excluderea, retragerea și revocarea…

- "Teodorovici a propus tot sau nimic, adica sa candidam si cine pierde pleaca din functia guvernamentala", conform lui Marian Oprisan. El a adaugat ca "nu au fost de acord ceilalti, fapt pentru care, din principiu, domnul Teodorovici s-a retras". Marian Oprisan a precizat ca nu s-a dat…

- Mai multe grupari din Rusia au coordonat o campanie de dezinformare pentru a influenta alegerile europarlamentare, conform unei analize a Comisiei Europene si a serviciului diplomatic al UE, relateaza Politico.

- Cap de lista al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, susține ca partidul sau are capacitatea de a obține intre 25% și 30% la alegerile europarlamentare, varianția depinzand de prezența la urne.Citește și: INTERVIU - Rareș Bogdan, dupa prima campanie electorala: In democrație hoții…

- TEHNICA VOTARII… Fiecare sectie de votare va avea o tableta pusa la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru monitorizarea prezentei la vot si preventia votului ilegal. Daca o persoana va incerca sa voteze de doua ori, aceasta va fi depistata imediat. “Informatia ca acea persoana…

- Candidatul aflat pe primul locpelista PNL la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, va fi prezent maine in Maramures, unde va participa la mai multe evenimente electorale. Impreuna cu liderii PNL Maramures, Rares Bogdan va avea intalniri la Moisei, la Sighetul Marmatiei, unde va vizita si Memorialul…

- Ludovic Orban a declarat joi seara, la Romania TV, ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat ca va fi premierul Romaniei, daca PNL caștiga alegerile parlamentare și l-a ironizat pe Dacian Cioloș. "Cu siguranta, dupa referendum si dupa alegerile…