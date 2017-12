Stiri pe aceeasi tema

- O mana de oameni ce lucreaza in cateva companii IT direcționeaza zilnic gandurile unor miliarde de oameni, spune designerul de conținut Tristan Harris. De la notificarile pe Facebook pana la Snapstreaks și auto-play-ul YouTube, toți lupta pentru un singur lucru: sa-ți capteze atenția.

- Perioada sarbatorilor este una in care politistii sunt pe strazi intr-un numar mare, iar controalele se intensifica in aceasta perioada. Un detaliu pe care il ignori de foarte multe ori atunci cand te urci la volan te poate costa insa scump.

- In contextul minivacantei prilejuite de Sarbatorile de iarna, in perioada 23-26 decembrie, vor lucra zilnic aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri. O atentie deosebita va fi acordata prevenirii incidentelor grave de ordine publica, combaterii…

- Peste 250de politisti vor actiona zilnic, in perioada 23-26 decembrie 2017, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute in siguranta.Din totalul politistilor care vor actiona zilnic, 163 sunt politisti de ordine publica, 47 de politisti de la rutiera si 42 de la celelalte structuri, respectiv: ...

- Traiul zilnic tot mai scump, dar si sarbatorile care bat la usa, fac ca numarul celor care trec pragul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Resita sa creasca de la un an la altul. Sunt perioade din luna in care pe aici trec zilnic chiar si cate 200 de persoane. Acest lucru se intampla,…

- Surpriza lui Cove pentru Adela Popescu. Mai este o saptamana pana cand vine Craciunul, perioada anului in care toate dorințele se implinesc și miracolele devin realitate. Ce cadou mai frumos iși putea dori Adela Popescu decat sa il aiba pe Cove din nou alauri! Iata ca dorința ei a devenit realitate,…

- Multi dintre noi ne intrebam ce se intampla atunci cand purtam doliu sau care este semnificatia acestui lucru. Ei bine, Lidia Fecioru ne explica ce semnifica cu adevarat culoarea neagra si ce efecte are asupra ta.

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Sambata, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședința de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in condițiile avertizarilor emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, in aceasta perioada Ministerul Afacerilor Interne acționeaza zilnic cu 9.800 de polițiști,…

- Noul Mers al Trenurilor 2017-2018 va intra in vigoare incepand cu 9/10 decembrie și va fi valabil pana la data de 8 decembrie 2018, informeaza, vineri, CFR Calatori. Zilnic se vor afla in circulație intre 1.200 și 1.300 de trenuri, in funcție de perioada din an. Trenurile Zapezii circula din 11 decembrie…

- In semn de respect și omagiu fața de Majestatea Sa Regele Mihai I și in urma decretarii oficiale a doliului național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, evenimentul Bucharest Gaming Week din perioada 12-17 decembrie se reprogrameaza pentru a doua jumatate a lunii ianuarie 2018. Așadar, Finalele…

- Martorii la accident au filmat momentul când polițiștii i-au pus catușele. "Mai criminalule, ce faci beat la volan? Ești un tânar, nenorocitule, îți strici viitorul, o sa ai dosar penal. Sunt oameni aici, martori, nesimțitule, gunoiule. Gunoi, omorâți…

- "Imnul" Pietei Centrale a devenit viral pe Facebook. Videoclipul dedicat celui mai faimos loc din Chisinau, realizat de echipa "Made in Moldova" de la Canal 3, a fost vizualizat de peste 505.000 de internauti. Cei mai multi dintre ei sunt din Republica Moldova.

- AFTERHILLS a pornit ca un proiect ambițios, elaborat de o echipa de oameni increzatori in forțele lor. In cele 3 zile ale primei ediții, toți cei 75.000 de oameni prezenți au reușit sa transforme un proiect indrazneț in realitate. Acum, AFTERHILLS 2018 e sub semnul unui nou concept, revoluționar dar…

- În ultimele doua decenii, media de vârsta a clujenilor a fost în creștere, cu excepția perioadei 2000-2002 când a scazut 0.06 procente în comparație cu perioada 1999-2001, ajungând de la o medie de 71,81 ani, la 71,75 ani. Femeile traiesc mai mult decât…

- Mouscron a pierdut cu 1-3 meciul jucat impotriva lui Gent in ultima runda, iar Mircea Rednic nu mai reușește sa puna capat spiralei infrangerilor: "Incep sa fiu neliniștit". Startul a fost surprinzator de bun, cu 5 victorii in primele 8 etape, dar din 23 septembrie, de la ultimul succes (3-2 cu Eupen…

- In prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016, de la 71 mii TB la 145 mii TB, conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania. 'Asa cum era…

- In perioada 01 ianuarie-15 noiembrie a.c., pe drumurile din judetul Dambovita s-au inregistrat 623 de accidente rutiere, cu 3,26% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut. 199 dintre acestea (-3,86%) au fost in mediul urbal si 424 in rural (2,97%). Cele mai multe accidente s-au petrecut…

- Exista temeri conform carora boala se poate raspandi in Europa si pe continentul american prin calatoria cu avionul, iar zece tari africane sunt in alerta pentru semne ale aparitiei bolii.

- Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat in primele noua luni un profit net de 223,4 milioane lei, de trei ori si jumatate mai mare fata de perioada similara de anul trecut, de 63,79 milioane lei, potrivit raportului…

- Clientii retailerului online eMAG care vor sa-si ridice produsele comandate de la un punct fix, aflat in proximitatea domiciliului sau a locului de munca, vor putea, incepand cu luna noiembrie din acest an, sa-si ridice personal produsele comandate din 600 de oficii postale amplasate in toate judetele…

- Raimundo Arruda Sobrinho este un poet in varsta de 77 de ani din Sao Paulo, Brazilia. A locuit pe strazi 35 de ani, conform antena3.ro Raimundo iși petrecea zilele intr-un loc denumit ˝insula˝, fiind cunoscut datorita talentului sau de a scrie poezii. Pana in 2011, zilele lui Raimundo erau de cele mai…

- Fostul mare dinamovist Gheorghe Mulțescu a comentat situația de in care a ajuns echipa sa de suflet, dar spune ca nu aceasta e cea mai neagra perioada din istoria clubului. "Nu este cea mai dramatica, cea mai neagra perioada din istoria lui Dinamo. Un moment cu adevarat urat a fost cel din 1990, dupa…

- Mai mulți geologi sovietici au declarat în 1989, dupa ce au sapat o groapa cu adâncime de 14 km, pe Insula Kola, Siberia, ca au auzit țipete umane. Țipetele celor condamnați în iad.

- Horoscop Mariana Cojocaru pentru fiecare zodie BERBEC: atentie la casa si familie TAUR: comunicati mult cu prietenii GEMENI: sunteti inspirati si creativi RAC: complicitate totala in cuplu LEU: va faceti rezerve financiare FECIOARA: puneti accent pe viata…

- Tesla a raportat cele mai mari pierderi din istorie și a anunțat ca amana pentru martie 2018 obiectivul de a produce 20.000 de unitați Model 3 pe luna, ca urmare a unor probleme la fabrica de baterii.

- Duhovnicul a vorbit despre o catastrofa de neimaginat, despre un Bucuresti pe jumatate sub daramaturi, despre orașe și sate pustii. ”Am vazut o jumatate de Bucuresti sub daramaturi si jumatate in picioare, dar pustiu si gol, fara oameni. Pe strazi erau masini de tot felul, care mai de care…

- Marius Tuca a fost printre cei mai de succes moderatori de televiziune de la noi. Acesta a dezvaluit ce sume ii intrau in cont pe vremea cand realiza „Marius Tuca Show”. Marius Tuca a facut istorie cu show-urile pe care le prezenta in anii de dupa revoluția din 1989. la acea vreme, a fost poate cel…

- Violeta Stoica Gandite ca o varianta la serviciile de primiri urgențe din cadrul spitalelor de stat, centrele de permanența nu au avut succesul scontat la nivel național, dar cu atat mai puțin in județul Prahova. Deși, in teorie, aceste centre medicale de permanența ar fi putut reduce semnificativ inghesuiala…

- Artista americana, Kelly Clarkson spune ca a avut ganduri sinucigașe in perioada in care a fost obligata sa slabeasca, la inceputul carierei sale muzicale, scrie Daily Mail. Artista, cunoscuta mai ales pentru piesele ”Because of You” și ”Stronger” marturisește intr-un interviu ca a suferit de depresie…

- "In ultima perioada, intrebarile frecvente ce mi s-au adresat au legatura cu sistemul nou de vize pentru Canada. Am primit zeci de mailuri și sute de telefoane! Sunt oameni care doresc sa viziteze Canada, sa-și vada rudele sau prietenii sau, pur și simplu, sa ajunga in aceasta destinație mult visata,…

- Medicii spun ca este esențial sa ai parte de un somn liniștit, pentru ați asigura o sanatate corespunzatoare și o stare generala de bine, dar de multe ori se întâmpla sa ne trezim pe parcursul nopții. Foarte multe persoane se trezesc în jurul orei 4 dimineața, iar explicația…

- Miluța Flueraș, fotograful care a facut ultimele poze din Colectiv, iși continua pasiunea. A revenit la fotografie de eveniment, inclusiv cele organizate in cluburi, la doua luni de la tragedie. Pe Miluța Flueraș știi de la inceput ca l-ai mai vazut undeva. Poate la televizor, poate pe strada, poate…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel national, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in…

- Aproximativ 450.000 de catalani, potrivit politiei municipale, au manifestat sambata dupa-amiaza in centrul orasului Barcelona pentru a cere independenta regiunii, dupa ce Madridul a solicitat Senatului destituirea executivului catalan, transmite AFP.

- Epidemia de ciuma care a izbucnit in Madagascar la sfarșitul lunii august s-a soldat pana in prezent cu moartea a 94 de persoane, din peste 1.100 de cazuri, a informat vineri OMS, care a trimis deja 1,3 milioane de doze de antibiotice la fața locului.

- Pentru ca e prilej de tocmeli de Sanmedru, precum si praznic mare de Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov), ocrotitorul Bucurestilor, la Targul de Antichitati Taranesti de la Muzeul Taranului isi dau intalnire 50 de colectionari din toata tara. De vineri, 27 octombrie pana duminica,…

- DACA VA ERA DOR… Astazi, mii de barladeni din cartierele Munteni si Podeni nu vor avea apa la robinete, deoarece „vestitele” interventii la reteaua de apa lovesc din nou! Aquavas – Sucursala Barlad ne aduce la cunostinta ca in data 17 octombrie, adica astazi, intre orele 9.00 si 14.00, se va intrerupe…

- Aceasta este o scadere de 20%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit BNR, investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,518 miliarde de euro, in ianuarie – august 2017, comparativ cu 3,092 miliarde de euro in perioada ianuarie – august 2016. Dintre acestea, care…

- Curtea de Conturi a constatat 132.746 de nereguli la bugetele locale in perioada ianuarie 2009 - iunie 2017, iar valoarea abaterilor financiar-contabile constatate insumeaza peste 87,2 miliarde de lei, se arata intr-un raport al instituției. Cele mai multe nereguli au fost constatate la…

- Nu mai puțin de 48 de persoane au murit pana acum de ciuma in Madagascar, in timp ce alte 449 sunt suspectate ca s-ar fi contaminat in toata țara, potrivit Ministerului local al Sanatații. Majoritatea cazurilor inregistrate sufera de ciuma pneumonica și ciuma bubonica, potrivit unei declarații date…

- Virozele sunt marea problema a toamnei. Din cauza fluctuatiilor de temperatura, racim extem de des. Pentru aceste dificultati avem însa si o rezolvare. Iata cum le puteti combate. Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii și proprietați medicale. Are calitati…

- Organizatiile umanitare si-au intensificat masurile de combatere a unei epidemii de ciuma in Madagascar, in urma careia cel putin 30 de persoane au decedat, informeaza The Independent. Crucea Rosie a mobilizat 700 de voluntari pe insula, in timp ce Organizatia mondiala a sanatatii a furnizat…

- In perioada 06 octombrie — 08 octombrie a.c., jandarmii albaiulieni vor acționa zilnic pe raza județului Alba, in scopul asigurarii climatului de ordine și liniște publica, fiind intensificate misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Concomitent cu menținerea unui…

- BLACK FRIDAY 2017. Anii trecuți au demonstrat ca perioada BLACK FRIDAY 2017 sau, generic vorbind, perioada sarbatorilor de iarna, a fost marcata de atacuri de phishing și a altor tipuri de atacuri, lucru care arata ca nici acum nu vom fi protejați. BLACK FRIDAY 2017. BLACK FRIDAY este un sezon…

- Inca o artera importanta a Iasului va fi inchisa o perioada buna de timp. Astfel, incepand de luni, 2 octombrie, echipele Conest SA vor face lucrari de modernizare a strazii Smardan, pe tronsonul cuprins intre strada Sf. Lazar și strada Barbu Lautaru, spre Bucșinescu. In perioada lucrarilor, care se…

- O analiza publicata de "Politico" releva o realitate sumbra: România a pierdut jumatate dintre medici în perioada 2009-2015. Libertatea de circulatie, una dintre pietrele de temelie ale UE, o încercare pentru tari sarace, ca România, care îsi pierd medicii,…