- Tudor Ciuhodaru aflat pe locul 7 pe lista candidaților PSD la alegerile europarlamentare, și-a retras candidatura, pentru ca Victor Negrescu, aflat pe locul 9, sa prinda un mandat in Parlamentul European, au declarat pentru G4Media.ro surse din Comitetul Executiv al PSD. Potrivit surselor citate, oficial…

- Este vorba de Carmen Avram, Chris Terhes, Tudor Ciuhodaru și Maria Grapini. Liderii PSD considera ca o cauza pentru scorul de doar 23% obținut la alegerile europarlamentare este faptul ca a propus pe lista candidați din afara partidului. Liviu Dragnea este cel care a insistat ca aceștia 4 sa fie pe…

- REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. In urma rezultatelor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, 32 de europarlamentari vor reprezenta țara in Parlamentul European. Datele se pot schimba imediat ce voturile partidelor care nu au atins pragul electoral de 5% vor fi redistribuite,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus liderilor partidului, in discuțiile informale, ca trei candidați social-democrați aflați pe locurile eligibile la europarlamentare ar putea renunța la mandat, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, cel mai probabil Rovana…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central (BEC), lista de semnaturi de sustinere si cea de candidati pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Presedintele de onoare, Traian Basescu, cel care deschide lista de candidati ai PMP, a declarat ca au fost depuse…

- Lista PSD pentru alegerile europarlamentare 2019 va fi deschisa de Rovana Plumb. In continuare, numele aflate pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare 2019: 1. Rovana Plumb 2. Carmen Avram 3. Manda Claudiu 4. Preotul Terheș 5.…

- Lista candidatilor UNPR la alegerile pentru Parlamentul European va fi deschisa de presedintele formatiunii politice, Gabriel Oprea. "Lista la europarlamentare am sa o deschid eu, vreau sa pot ajuta cat mai mult partidul, raman aici, in tara, sa realizez obiectivele partidului. Pe lista…

- PNL a finalizat lista candidatilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, care este deschisa, in mod surprinzator, de un om din afara partidului: Rares Bogdan, jurnalist. Acesta s-a inscris deja in partid, pentru a se afla pe primul loc, pe lista liberalilor. PNL merge in cursa pentru Parlamentul…