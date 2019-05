Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 2 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Ryu Seokwon, vor evolua, ca soliste, violonista Euna Na, violoncelista Seulki Park și pianista Hyesoo Juan. In program:…

- Triplul concert pentru vioara, violoncel și pian de Ludwig van Beethoven, partitura unicat in repertoriul concertistic mondial, revine in programul Filarmonicii de Stat Arad, in ultimul concert al lunii aprilie, intr-o interpretare care reunește pe scena de concerte a Palatului Cultural un trio instrumental…

- Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a fost personaj mascat in emisiunea prezentata de Dan Negru la Antena 1. Andrei Duban, Dorian Popa, Rona Hartner, Pepe, Cosmin Seleși, Diana Munteanu și ceilalți jurați au incercat sa-și dea seama cine s-a costumat in compozitorul Ludwig van Beethoven.…

- Violoncelistul Andrei Ionița, singurul caștigator roman al prestigiosului concurs Ceaikovski de la Moscova, va susține, alaturi de pianista japoneza Naoko Sonoda, un recital in cadrul proiectului “Moștenitorii Romaniei muzicale” organizat de Radio Romania Muzical și Rotary Club Pipera. Evenimentul este…

- Nu știu daca va amintiți imaginile din finalul Liceenilor, cele in care Mihai (Ștefan Banica jr.), in uniforma, coboara in Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Pentru mine, libertatea avea aroma de cafea Alvorada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Garabet Ibraileanu (nascut pe 23 mai 1871, in Targu Frumos), critic si istoric literar, eseist, pedagog, redactor literar, romancier, una dintre cele mai influente personalitati din literatura romana a primelor decenii din secolul al XX-lea (intre 1906-1930), a fost chemat pentru intalnirea cu Dumnezeu…

- O adolescenta din Oradea are sanse sa devina un Mozart al zilelor noastre! Are un talent cu totul special: asa-numita ureche muzicala absoluta. La fel ca vestitul compozitor austriac. Canta la nu mai putin de sapte instrumente si are o voce deosebita. Insa nu muzica clasica este preferata ei.