Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 mart — Sputnik, C.S. Copii din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, care merg în grupa mare a gradiniței, au fost vaccinați fara consimțamântul parinților, adica forțat. Acest lucru i-a scandalizat pe parinții care au aflat post factum despre cel întâmplate…

- Aflat in fata acestei decizii, copilul poate experimenta sentimente de tristete, furie si anxietate si se poate adapta mai cu greu cu modul in care se vor schimba vietile tuturor membrilor familiei. Citeste continuarea pe Superbebe.ro.

- Celebritatile au acceptat invitatia lansata de antrenoarea de Kangoo Jumps pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer aflați in grija Asociației M.A.M.E.! Kinga Sebestyen va dona, alaturi de instructorii de Kangoo Jumps parteneri din intreaga țara, taxele de participare la clasele de Kangoo Jumps din aceasta…

- Proprietara gradinițelor Butterfly spune ca e dependenta de copii, ca o incarca interacțiunea cu ei. Iar faptul ca notorietatea brandului a crescut constant in decurs de 11 ani o recomanda ca educator de top. Dupa o copilarie și o adolescența dedicate sportului de performanța (a fost chiar vicecampioana…

- Tariful de referinta a fost gandit ca o valoare strict orientativa in functie de care clientul de RCA sa isi dea seama daca oferta facuta de firma de asigurare este sub media pietei sau deasupra ei. La calculul tarifului de referinta, Deloitte a utilizat datele furnizate chiar de firmele de…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- Din cauza condițiilor meteorologice, cursurile au fost suspendate in toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala, pana pe data de 2 martie. In acest context, Primaria Sectorului 4 vine in ajutorul parinților care nu au unde sa-și lase copiii in aceasta perioda, punandu-le la dispoziție opt centre…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat la comandamentul de iarna ca scolile, gradinitele si liceele vor fi inchise toata saptamana din cauza viscolului si a gerului. Edilul a precizat ca primaria poate veni in ajutorul parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii. „Pentru situatiile exceptionale, in…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Alepul era in urma cu șase centrul economiei siriene si un oras infloritor, insa lașase ani de la lansarea bataliei sangeroase, victimele razboiului civil au ocupat deja fiecare parcela libera din cimitire, iar locuitorii sunt obligati sa-si ingroape apropiatii, care au fost ucisi in raidurile aeriene…

- Daca saptamana trecuta am identificat furaciunea drept principala cauza a dezastrului acestei țari (la nivel mental, dar și strict palpabil), azi discutam despre dinozauri și vlastare. O știm p-aia cu plantele de nu cresc umbra marilor copaci și tra-la-la, dar mergem mai departe și analizam ce se…

- Nici macar sarcina nu le-a determinat pe aceste staruri sa strige din rasputeri ca ele și… partenerul lor vor deveni parinți. Mai mult, au pastrat secret – cel puțin o perioada de timp – numele barbatului cu care l-au conceput pe odorul lor. Rachel McAdams De cand s-a desparțit de Ryan Gosling, actrița…

- Ultimii ani au fost marcati de o crestere impresionanta si, totodata, alarmanta, a cazurilor de autism in intreaga lume. Si in Romania acest diagnostic schimba vietile a mii de familii, care se vad nevoite sa isi schimbe prioritatile, sa caute interventii, specialisti si ajutor pentru copilul lor. In…

- O campanie umanitara a facut minuni, declansata dupa ce cotidianul „Adevarul“ a prezentat povestea emotionanta a celor trei frati orfani din satul ialomitean Luciu, care si-au pierdut ambii parinti in trei luni. Copiii au acum o casa, cumparata cu banii stransi din donatii.

- Revolutia fiscala se simte si in facturi. Avem un exemplu din tara care arata clar ca modificarile Codului fiscal au fost facute fara studii de impact, fara dezbateri serioase privind efectele negative. La Iasi, societatea care se ocupa de administrarea blocurilor a anuntat cresterea taxelor cu aproape…

- Ce trebuie sa faca parinții cand copiii lor au examene? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, spune clar: sa gaseasca un echilibru intre exigența și permisivitate, adica sa știe cand sa-i impinga de la spate sa invețe și cand sa-i lase in pace. Totodata, este foarte important ca parinții sa-și…

- Participa cu copilul tau la jocuri interactive, ofera-i emotie prin povestile pe care i le impartasesti si tine-l departe de filmele si jocurile violente. Sunt cateva dintre directiile privind educatia copilului, menite sa ii ofere stima de sine, un comportament pasiv si o convetuire armonioasa in comunitate.

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Michael Schumacher, multiplu campion in Fomula 1, a suferit in decembrie 2013 un grav accident la schi, avand leziuni severe asupra craniului. De atunci a suportat mai multe operatii, a fost in coma indusa, internat in mai multe clinici, iar acum se afla acasa, sub supravegherea unor specialisti.

- Vanzarile Electrolux in Romania au crescut anul trecut cu 3,1%, la 393 milioane de coroane suedeze (186,71 milioane lei), de la 381 milioane coroane in 2016, cand subsidiara locala a producatorului suedez de electrocasnice a trecut pe profit dupa 8 ani de pierderi. Electrolux a angajat anul trecut peste…

- Consiliul Local Alba Iulia va aproba in ședința din 30 ianuarie costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din Municipiul Alba Iulia, in anul 2018 și valoarea contribuției pe care parinții micuților trebuie sa o plateasca. Costul mediu lunar de intretinere pentru copiii…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala, scrie TechCrunch . Studiul…

- Va fi interesant, iar, grație lui Matei Labunț (pianist) și Anamaria Lacatuș, va fi și foarte frumos ! „Impreuna” este cea mai mare și profunda forma de unitate a societații civile din Romania, fiinnd o platforma civica apolitica pentru drepturi și libertați, compusa din peste 1000 de ONG-uri și persoane…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Controlorii Companiei de Transport Public Cluj sunt acuzați de un elev din Apahida ca au dat jos din autobuz mai mulți copii care mergeau la școala. Copiii s-au urcat la ora 7.30 în autobuzul M41L, în Câmpenești, dar au fost dați jos de controlori…

- Procurorii de la Tribunalul Caras-Severin au inceput o ancheta de proportii la Cornereva dupa ce pe numele unui barbat de 44 de ani a fost facuta o sesizare prin care este acuzat de omor. Magistratii impreuna cu politistii fac verifcari si deocamdata refuza sa ofere informatii exacte despre caz. ”In…

- Guvernul francez a declarat ca parintii care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua amenzi usturatoare. Totul se datoreaza legii despre intimitate, care cuprinde...

- Cagatay Ulusoy, protagonistul unuia dintre cele mai tari seriale tucești, ”Insider”, are amintiri nu prea placute din perioada in care mergeala școala generala. De ce? Pentru ca erau colegi care radeau numele lui, mai exact de felul in care acesta se pronunța (ceatai). Colegii i-au pusnu una, ci doua…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…

- Salvatorii montani din Poiana Brasov au acționat miercuri seara pentru recuperarea unui grup de minori, surprins de intuneric pe poteca dintre Cabana Lehmann si Pestera de Lapte (bulina albastra). Apelul pentru interventia de evacuare a grupului de copii ramas blocat in zona Peșterii de Lapte din…

- Bucureșteanul Radu Șofran colecționeaza trenulețe și și-a transformat un dormitor ]ntreg intr-o diorama. Are sute de trenulețe și aproape 9 metri de cale ferata. In dormitorul lui Radu Șofran e ca-n gara. Un tren vine, altul pleaca, pe margine sunt oameni pe peron, la restaurante, unii sunt la nunta,…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- In ajunul marii sarbatori a Nașterii Domnului, Prea Sfințitul (PS) Ignatie, episcopul Hușilor, a fost colindat de grupuri de copii mai mici sau mai mari ca varsta din parohiile ce alcatuiesc eparhia. Primii au fost cei din Parohia Stanilești, imbracați in frumoase costume populare, care, sub coordonarea…

- Vocile familiare pot imbunatați activitatea de procesare a limbii vorbite printre copiii școlari, conform unui studiu realizat de NYU's Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development. Cu toate acestea, avantajul unei voci familiare consta in faptul ca acest lucru ajuta copiii sa proceseze…

- Craciunul este cel mai asteptat moment din an in special pentru cei mici. Acestia au fost cuminti tot anul pentru ca in aceasta noapte magica Mos Craciun sa treaca sa le lase cateva cadouri frumoase. Ei bine, copiii celor mai cunoscute vedete sunt din ce in ce mai nerabdatori pana la momentul cand vor…

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa-i separe pe copiii migrantilor de parintii lor atunci cand familiile sunt arestate fara documente la sosirea in Statele Unite, intr-un efort de descurajare a imigratiei ilegale, au informat mai multe mass-media americane citand oficiali sub rezerva anonimatului,…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara. "In accident au fost implicate doua autoturisme si un…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat marți in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența de modificare a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate prin care parinții copiilor cu varsta pana la 16 ani cu afecțiuni medicale grave beneficiaza de concediu…

- Destin nefericit pentru doi frati de 10 si 12 ani din comuna Negomir. Copiii nu isi doresc de la Mos Craciun decat niste caiete si cate o jucarie. Nici pana acum nu au impodobit bradul. In cel ramas de anul trecut,...

- In pragul sarbatorilor de iarna, jandarmii buzoieni s- au mobilizat pentru a oferi un cadou si totodata un zambet pe chipul copiilor institutionalizati in Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Buzau . Astfel, cu sumele donate benevol de jandarmii buzoieni, la sediul Complexului a fost amenajata o…

- Campioni pe parchet, dar și in afara lui. Baschetbaliștii de la U-BT aduna jucarii pentru copiii nevoiași Campioana Romaniei U-BT Cluj lanseaza și in acest an, in cadrul programului social “Ne Pasa”, o noua ediție a proiectului “Coșul de Craciun”, prin care iși propune sa aduca un zambet unor copii…

- Patru polițiști au muncit benevol, aproape doua luni, pentru a renova secția de muzica a Clubului Copiilor din Nasaud. Copiii, care astazi se bucura ca au unde sa exerseze, i-au rasplatit pe polițiști cu o surpriza.

- Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si…

- In apropierea Craciunului, ” Gruparea Moto Timisoara ” a reusit sa faca pentru al 4-lea an consecutiv o actiune caritabila pentru a ajuta trei familii nevoiase din Urseni si una din Albina. Primul caz este un baiat paralizat in varsta de 18 ani, care locuieste impreuna cu bunica sa, verisorul lui in…